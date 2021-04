Ziekenhuiszorg nu dicht bij huis bij het Bravispunt in Steenbergen

Service

Erny Korsmit, projectleider Bravispunten vertelt dat vandaag de eerste afspraken voor cardiologisch onderzoek zijn gepland. ,,Het is service voor de patiënten. We hebben straks één hoofdlocatie in Roosendaal, maar hebben een aantal zorgpunten dicht bij de inwoners geopend." Ook in Oudenbosch en Sint Willebrord zijn Bravispunten geopend, in september volgen Huijbergen en Tholen. Deze nieuwe manier van werken verlaagt de druk op het ziekenhuis, en de patiënt heeft zorg dicht bij huis. Het zorgaanbod wordt afgestemd op de regio. Zo zijn er momenteel weinig nierpatiënten in de omgeving Steenbergen, dus een dialyse kan hier niet. Wel is er nu een ruimte waar een cliënt rustig een bloedtransfusie kan ondergaan. ,,Dat kan ook thuis, maar soms vinden patiënten het fijner om thuis niet ‘ziek’ te zijn als ze bijvoorbeeld kleine kinderen hebben”, verklaart Korsmit.

In Steenbergen zit het Bravispunt in het gebouw Onze Stede van tanteLouise. Wie er een afspraak voor bloedprikken heeft, moet goed opletten: er zijn twee prikposten. Eentje van Star SHL in Onze Stede en de ander van Diagnovum in het Bravispunt, merkt doktersassistente Mariëlle Huijsmans op. Hoe druk het gaat worden nu het Bravispunt open is? ,,Dat is afhankelijk van de behoefte", zegt Huijsmans. ,,En het zat zal groeien”, vult Korsmit aan, ,,want we stimuleren deze zorg dichter bij de patiënten te brengen.”