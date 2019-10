Ziekenhuispersoneel Bravis en Amphia beraadt zich op nieuwe acties: ’Het leeft steeds meer’

Van het land Compliment

10:15 De afgelopen weken zijn de laatste appels geplukt en tijdens het plukken sorteren we de appels al; kleine en slechte appels worden apart gehouden voor het maken van vruchtensap, mooie appels gaan de winkel in en de rotte ­­– en door vogels of insecten aangepikte appels – laten we op de grond vallen.