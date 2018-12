Zieke wethouder Van der Weegen langer thuis

,,Het herstel gaat voorspoedig, maar niet snel genoeg", zegt Van der Weegen. Begin september liet hij weten de rest van het jaar uitgeschakeld te zijn. Toen had hij de hoop om begin 2019 zijn werkzaamheden te hervatten. Dat pakt nu anders uit. ,,Ik heb vier maanden extra arbeidsongeschiktheidsverlof gevraagd.” Van der Weegen geeft aan niet te snel weer te willen beginnen. ,,Dat heb ik in het verleden al eens gedaan. In overleg met thuis en de huisarts heb ik besloten dat meer tijd nodig is.”

Vervanger

Van der Weegen kwakkelde al een poosje met zijn gezondheid. Vorig jaar november kreeg hij een black-out tijdens een gemeenteraadsvergadering. Uiteindelijk is de diagnose burn-out vastgesteld. Het college van b en w heeft daarop de taken van Van der Weegen onderling verdeeld. Of dat zo blijft of dat nu toch gekozen wordt voor een tijdelijke vervanger is nog niet bekend. ,,Het herstel van wethouder Van der Weegen staat voorop", laat collega wethouder en partijgenoot Patrick van der Velden weten. ,,Als college gaan we bekijken hoe we de komende maanden invullen.”