Zieke secretaris Giants geniet van basketbaltoppers Heroes die geld voor hem inzamelen

,,We vreesden dat er op de zaterdag van vastenavend misschien niet zo veel volk zou komen, maar het verliep boven verwachting, met zo’n driehonderd betalende toeschouwers. Ook omwonenden van sporthal Tuinwijk waren verbaasd over de drukte. Er was trouwens ook een dweilband present”, vertelt voorzitter Ronald van Egeraat van de stichting ‘Tot hier en niet verder!’.

Multiple sclerose

Quote Het was voor Hugo emotioneel om te zien wat Giants voor hem op touw had gezet met Heroes Den Bosch Ronald van Egeraat, voorzitter stichting Tot hier en niet verder! Die organisatie probeert 65.000 euro in te zamelen voor een stamceltherapie die Hugo Wolff (53) op 26 mei in Moskou ondergaat. De oud-militair, die later politie-agent en rechercheur werd en op niveau basketbalde, lijdt nu aan multiple sclerose, maar deze behandeling wordt in Nederland niet vergoed. Van Egeraat is blij met de bijdrage van 2695 euro. ,,Het was voor Hugo ook emotioneel om te zien wat er voor hem op touw is gezet.”

De eer komt overigens Giants toe, dat de activiteit zelf organiseerde voor de stichting. ,,Dankzij hun goede contacten in de basketbalwereld wisten zij de Heroes, toch de nummer drie uit de eredivisie, weer naar Bergen op Zoom te krijgen voor een wedstrijd. Wie had dat nog gedacht?”

Giants in 2010 nog finalist eredivisie

Immers, als profclub speelde Giants in 2010 nog de finale om de landstitel in de eredivisie, maar een seizoen later werd in de kwartfinale verloren van... Den Bosch. In september 2011 volgde het faillissement en ging Giants als amateurclub verder. Momenteel speelt de ploeg in de eerste divisie. ,,Het niveau van Heroes lag dus een paar tandjes hoger, maar dat maakte de middag niet minder geslaagd”, aldus Van Egeraat.

Bijna 54 van de 65 mille binnen

Op het evenement, waar ook DJ Seryljo en dancesquad Boogie Down aan meewerkten, leverden behalve de entreegelden ook een loterij en de verkoop van worstenbrood en gebak de nodige euro’s op voor Hugo, die er met volle teugen van genoot. Van Egeraat heeft met zijn stichting inmiddels bijna 54 van de benodigde 65 mille bij elkaar.

Wedstrijd Halsteren versus Oud NAC