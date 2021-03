Zieke Klaas Otto mag niet vliegen, rechtszaak uitgesteld naar volgende week

Tieners crashen in Bergen op Zoom bij poging te vluchten voor politie

21 maart BERGEN OP ZOOM – Er was een achtervolging met een crash als gevolg voor nodig, maar agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee tieners uit Lepelstraat aan kunnen houden in Bergen op Zoom. Ze gingen er in hun auto met een hoge snelheid vandoor toen ze de politie zagen.