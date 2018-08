Zieke Joep ontmoet zijn muzikale held Lil'Kleine: 'Als ik in het ziekenhuis lig, luister ik altijd zijn muziek'

'Flinke ruzie' met vuurwapen in Rotterdam, man (26) uit Ossend­recht opgepakt

24 augustus OSSENDRECHT - Een 26-jarige man uit Ossendrecht is donderdagavond aangehouden nadat de politie een 'flinke ruzie' had gesust. Bij die ruzie werden een of meerdere vuurwapens gezien. Acht verdachten zijn opgepakt.