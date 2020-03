Zeventig bossen bloemen voor bewoners: ‘Dit is echt een boost voor ze’

Het initiatief kwam van Daan Kagchelland. ,,Ik wil ouderen laten zien dat ze, ook al kunnen ze nu geen bezoek ontvangen, niet alleen zijn", zegt hij. Samen met Anton Janssen, diaken van de parochie, leverde hij de bloemen af bij het woonzorgcentrum.

Pieters zorgde er vervolgens voor dat ze op de juiste bestemming kwamen. ,,Helaas mogen we niemand mee naar binnen nemen", legde zij uit. ,,Dus nemen we de bloemen bij de entree in ontvangst en breng ik ze naar de huiskamers op alle afdelingen, zodat iedereen er van kan genieten. Onze bewoners vinden het geweldig, ze waarderen dit enorm. Het is echt even een boost voor ze."

Quote Ik wil ouderen laten zien dat ze, ook al kunnen ze nu geen bezoek ontvangen, niet alleen zijn Daan Kagchelland

Bergenaren sponsoren de bloemen

De tulpen zijn gesponsord door parochianen en inwoners van Bergen op Zoom en omgeving. Voor vijf euro konden zij een bos tulpen kopen en doneren aan de ouderen. Pastor Fredi Hagedoorn: "Met de tulpen willen we de bewoners van Het Nieuwe ABG laten weten dat wij aan hen denken. Veel parochianen van ons hebben familieleden en bekenden in Het Nieuwe ABG wonen. De animo om mee te doen aan deze actie was dan ook groot."

Van iedere bos tulpen gaat bovendien twee euro naar de Voedselbank Goed Ontmoet. ,,De voorraden van de voedselbank worden in deze tijd steeds kleiner", weet Janssen. ,,En dit kan nog best een paar weken duren. Daarom willen we de voedselbank steunen met meerdere acties."

Lourdeskerk weer open

Vanaf volgende week is de Lourdeskerk weer van half tien tot half twaalf geopend, zodat mensen een kaarsje op kunnen steken en producten kunnen brengen voor voedselpakketten voor de voedselbank. ,,Vorige week hebben we dat ook gedaan", zegt Janssen.

,,Het was vooral heel mooi om te zien dat veel mensen ook wat luxere producten brachten. En er komen binnenkort nog meer acties voor de voedselbank."