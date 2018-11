Zeven vragen aan de nieuwe nar van Krabbegat

BERGEN OP ZOOM - Diemer van Wijk is de nieuwe nar van het Krabbegat. Geboren in Tullepetaonestad. Oppgegroeid in Essen. Maar zijn hart ligt in Bergen. Daar is de liefde voor Vastenavend ontstaan. ,,Als achtjarig ventje liep ik op de dweilavond al in een narrenpak rond", zegt de 33-jarige Bergenaar.

Hoe heb je de elfde van de elfde beleefd?

,,De spanning was om te snijden. Maanden moest ik mijn mond houden. Slechts een select groepje mensen mocht het weten. Waaronder mijn zus. Tijdens de elfde van de elfde kon ik het eindelijk van de daken schreeuwen. Diemer de nieuwe nar van Krabbegat."

Wat moet een Tullepetaon als Bergse nar?

,,Dat ik in Roosendaal geboren ben, moet ik vast nog vaak aanhoren. Hoewel ik ben opgegroeid in het Belgische Essen, bracht ik als kind een groot deel van mijn tijd door in Bergen op Zoom. Daar woonde familie. Op elfjarige leeftijd zijn we verhuisd. Feitelijk ben ik hier opgegroeid."

Hoe en wanneer sloeg bij jou het Vastenavendvirus toe?

,,Dat gebeurde niet in de nek van mijn vader. Maar bij oma in de Wassenaarstraat. In mijn narrenpak zag ik als achtjarig ventje voor het eerst de optocht voorbijtrekken. Schitterend was dat. Nog datzelfde jaar danste ik rond op de dweilavond. In pak, met masker.”

Heeft Vastenavend je leven veranderd?

,,Het heeft zeker een rol gespeeld. Misschien is op die manier wel de passie voor toneel en theater ontstaan. Dat is toch wel de rode draad in mijn leven. Veel Bergenaren kennen mij als regisseur van de Bergse Operette Vereniging. Verder run ik mijn eigen entertainmentbureau, geef ik les aan de Junior Musical Class op het Roncalli en dramalessen op de lerarenopleiding in Vlissingen."

Waarom heb je 'ja' gezegd tegen deze rol?

,,Als lid van de Stichting Vastenavend kreeg ik van de zomer de vraag of ik Eric Elich wilde opvolgen als nar. Daar werd ik meteen enthousiast van. Dus heb ik naar mijn gevoel geluisterd en ja gezegd. Eigenlijk is de rol een uitvergroting van wie ik ben. Alleen dan scherper aangezet.”

Is het lastig nar spelen?

,,Voor mij is het geen rol. Net als Eric probeer ik heel dichtbij mezelf te blijven. En een eigen persoonlijkheid neer te zetten. Dienstbaar van begin tot eind. Want dat ben je als nar, knecht van de prins."

Voelt het speciaal dat je nar mag zijn?

,,Ja en nee. Of je nu muzikant bent, of de prins. Dat maakt niet uit. Allemaal zijn we een schakel in een groter geheel. En zijn we dienstbaar aan dat ene gemeenschappelijke doel: Vastenavend een warm hart toedragen."

Heb je er zin in?

,,Nou en of. Wel ben ik benieuwd hoe ik het ga ervaren. Je maakt het straks toch vanuit een heel ander perspectief mee. We gaan het zien.