Zet Bergen op Zoom het mes in uitgaven?

Schuld is torenhoog

En dat is hard nodig nu het miljoenentekort van de stad naar recordhoogte gaat. De schuldenlast zat eind vorig jaar rond de 240 miljoen euro. Een bedrag dat het voorbije jaar verder is opgelopen. Pijnlijke beslissingen lijken dan ook onvermijdelijk om de financiële situatie van de stad te verbeteren, viel tijdens de vergadering over de begroting voor 2020 te beluisteren.

Niemand mag erbij zijn

Hoe gaat die gemeenteraad dat aanpakken? Nou vooral in beslotenheid valt uit een memo aan de gemeenteraad af te leiden. Niemand mag meeluisteren tijdens de drie sessies die in februari en maart zijn gepland, vindt het college. Omdat de sfeer anders is tijdens een niet-openbare bijeenkomst, heet het in een toelichting van burgemeester Frank Petter. Of het inderdaad in de achterkamertjes van de politiek wordt bedisseld op welke manier Bergen op Zoom zich zelf gaat redden is overigens nog geen uitgemaakte zaak. Maandag overleggen de fractievoorzitters er nog over.