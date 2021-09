Zestiende Krabbefestival zorgt voor feest in de binnenstad: ‘Zo fijn dat het weer mag’

BEGEN OP ZOOM - ,,Het was gewoon fantastisch”, verzucht Frans Koolen, voorzitter van dweilband de Leutige Krabben na afloop van het Krabbefestival. ,,De bands hebben het ontzettend naar hun zin gehad, het publiek was enthousiast, het Beursplein en de Grote Markt zaten vol. Kippenvel.”

Lang was het niet zeker of het zestiende Krabbefestival, jaarlijks georganiseerd door De Leutige Krabben, wel door kon gaan. Maar gisteren vond het dan toch plaats, in een gezellig drukke binnenstad. Op het Beursplein, het Gouvernementsplein, de Grote Markt en in de tent bij café ’t Slik traden zestien bands op. ,,Zo fijn om er weer eens uit te zijn”, straalt Esther Nuitermans.

Volledig scherm Gezelligheid op de Grote Markt. © Pix4Profs/Marina Popova

Zij speelde met de dweilband De Meikevers uit Breda. ,,We konden in coronatijd gelukkig wel repeteren”, vertelde Esther. ,,We hebben een grote zaal, waar we makkelijk anderhalve meter afstand kunnen houden. Maar dit, gewoon weer buiten optreden, dat is nu toch wel weer heel erg fijn. Zeker omdat wij dit jaar ons 44 jarig-jubileum vieren.”

Behalve de muziek was er zaterdag straattheater, op zondag koopzondag en hadden diverse ondernemers iets georganiseerd. Zo had het Vierkantje een Verrassend Vierkantje Weekend, met modeshows, spelletjes en acties. Danny Borremans van de activiteitencommissie van ondernemersvereniging Sterck is ook heel tevreden.

Volledig scherm Veel enthousiasme bij het publiek op het Gouvernementsplein. © Pix4Profs/Marina Popova

,,Dat het weer kán, hè, geweldig. Dit hebben we zo gemist in de stad.” Als het aan Sterck ligt, komt er nog veel meer, zegt hij. ,,We willen ieder weekend als het koopzondag is, iets organiseren. In oktober zal het thema bevrijding zijn, in november hebben we natuurlijk Sinterklaasactiviteiten en in december hopen we een kerstmarkt weg te kunnen zetten.”

Ook voor volgend jaar liggen de plannen al klaar. ,,Ieder koopweekend een ander thema, zodat iedere branche aan bod komt. Laat dit Krabbefestival het begin zijn van betere tijden.” De winnaar van het Krabbefestival was feestkapel WildeBrazz uit Gouda.

Volledig scherm Er klinkt weer muziek op de Grote Markt. 'Dat het weer kán, hè, geweldig. Dit hebben we zo gemist in de stad.' © Pix4Profs/Marina Popova

Volledig scherm Het was druk op de terrassen. © Pix4Profs/Marina Popova