Zes vreemdelingen opgepakt in Hoogerheide na mishandelen chauffeur

Bergenaren voelen zich onveilig na schietpar­tij­en: ‘We zoeken tot op de bodem uit wat er is gebeurd’

16 oktober BERGEN OP ZOOM - De moord op de 55-jarige Yilmaz Yeral heeft Bergen op Zoom wakker geschud. En het gevoel van onveiligheid bij inwoners in wijk Oost vergroot. ,,Toch”, is burgemeester Frank Petter van mening, ,,winnen we nog altijd terrein op de georganiseerde misdaad.”