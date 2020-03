Zes nieuwe coronapatiënten in Bravis: ziekenhuis kan zorg nog goed aan

column Ik kan niet wachten tot we weer vol gas verder kunnen

13:03 Een korte zoekopdracht via Google leert mij dat de boete voor 30 kilometer te hard rijden op de snelweg 271 euro is. Slik. Dat zocht ik op, nadat ik van de week heerlijk naar de redactie scheurde voor een kort bezoek. Maar ik ergerde me aan de andere automobilisten. Waarom reden ze allemaal zo langzaam?