Zes mannen met vuurwapen stelen crossmotor in Bergen op Zoom, zaak staat los van gewelddadige aanhouding in Woensdrecht

BERGEN OP ZOOM - De aanhouding van drie mogelijke motordieven in Woensdrecht, waarbij zondagavond geschoten is, staat los van een eerdere diefstal in Bergen op Zoom. Dat laat de politie maandagochtend weten na een eerste onderzoek.