Zes jaar cel geëist tegen nepfysio: Bergenaar verdacht van verkrachting en aanrandingen hoogbejaarde vrouwen

BREDA/BERGEN OP ZOOM - Tegen een 53-jarige man uit Bergen op Zoom is donderdag zes jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist omdat hij zich meermaals zou hebben vergrepen aan hoogbejaarde dames. Hij deed zich voor als fysiotherapeut en verkrachtte een vrouw van 93. Drie anderen vrouwen - van 83, 88 en 94 jaar - heeft hij aangerand. Deze beschuldigingen van het Openbaar Ministerie liegen er in elk geval niet om.

De bewijsmiddelen tegen de verdachte - een voormalige winkelier in Bergen op Zoom - zijn torenhoog. Het lijkt er op dat hij al langer vrouwen heeft lastiggevallen, inclusief zijn schoonmoeder.

Feiten die nu niet op de tenlastelegging staan van officier van justitie Arno Vroombout. Telkens deed hij zich volgens de aanklacht voor als fysiotherapeut, dokter of thuiszorger en had hij potjes aloëvera of een soort Dampo bij zich om de vrouwen ‘lekker’ in te smeren. En steeds vroeg hij hen naar de slaapkamer te gaan en trachtte hij hun intieme delen te betasten.

,,Verklaringen van de verdachte zijn leugenachtig. Het zal je oude moeder maar zijn die wordt verkracht”, aldus de officier. Hij spreekt van ‘afschuwelijke en laffe misdrijven tegen kwetsbare, hoogbejaarde slachtoffers’

Ontkende

Maar René B., grijs haar, grijs ringbaardje, casual gekleed, ontkende tijdens de strafzitting alle incidenten te vuur en te zwaard. Geëmotioneerd: ,,Ik vind het verschrikkelijk voor de mensen die het is overkomen. Ik herken me totaal niet in de feiten”.

Zijn verklaringen kwamen echter nogal leugenachtig en onwaarschijnlijk over. De verdachte en zijn ex-echtgenote kampen met een berg schulden. De man heeft geen werk meer en wordt omschreven als iemand die nogal alleen in het leven staat. Op vragen van de rechtbank zei hij ‘absoluut geen seksuele voorkeur te hebben voor oudere vrouwen’.

,Ik voel mij een wrak’

Het eerste feit deed zich voor op 23 juni 2018. Volgens de aanklacht sprak de verdachte ’s middags een 93-jarige vrouw aan bij de supermarkt. Hij zei haar fysiotherapeut te zijn, al herkende zij hem niet. Aan het begin van de avond stond hij aan haar deur in Bergen op Zoom met een pot crème tegen littekens. Hij vroeg haar naar de slaapkamer te gaan zodat hij haar beter kon insmeren. Daar betastte hij haar en verkrachtte hij haar. ,,Geestelijk en lichamelijk voel ik mij een wrak en vertrouw niemand meer”, liet het nu 94-jarige slachtoffer haar dochter voorlezen.

Camerabeelden

De verdachte werd herkend op camerabeelden van de flat. Hij zei dat hij een voormalige buurvrouw wilde bezoeken, maar zij was niet thuis. Zijn ex-vrouw heeft verklaard dat dat heel onwaarschijnlijk is. De verdachte werd ook herkend op beelden van de supermarkt en herkend door medewerkers van de Primera.

Op 29 juni meldde het slachtoffer de politie dat de man weer voor haar deur stond. Op de camerabeelden van de flat werd hij opnieuw herkend. Hij wordt aangehouden op de parkeerplaats. Volgens eigen zeggen was hij op weg naar de dierenwinkel. Bij zijn aanhouding had hij potje crème in zijn sok. ,,Daar zat zeep in. Dan kon ik mijn handen wassen na het vissen”.

Het NFI onderzocht de kleding van het slachtoffer. In de incontinentieluier van het slachtoffer werd zijn DNA aangetroffen. Het is 1 miljard maal waarschijnlijker dat het DNA van de verdachte is dan van een ander. Ook trof zijn ex-vrouw in zijn auto een notitieboekje aan met verwijzingen naar het adres van het slachtoffer. De verdachte : ,,Hoe kan ik nou bewijzen dat ik het niet ben?”

Vingerafdruk op lamp

Op dezelfde 23 juni liep een andere, 94-jarige bewoonster van de flat buiten. Daar trof ze een man en ze vroeg hem of hij een kapotte lamp wilde wisselen. Hij ging mee naar binnen, wisselde de lamp, zei dat hij fysiotherapeut was en pakte de vrouw onverhoeds bij haar heup. Ook deed hij haar blouse en broek een stukje opzij. Ze liet duidelijk blijken daar niet van gediend te zijn. Ook dit keer wordt hij herkend op camerabeelden. Op de lamp werd een vingerafdruk aangetroffen die ‘waarschijnlijk’ van verdachte is.

Dokter

Het derde incident gebeurde op 14 juni. Een 83-jarige bewoonster van een verzorgingshuis werd in haar kamer bezocht door een man die zich voordeed als dokter, ‘of zoiets’ De vrouw moest haar broek uitdoen en de man betastte haar borsten, benen, buik en vagina. Een verzorgster gaf een signalement van de man. René B. vertelde de rechters dat hij aan het werk was in Schijf. Maar zijn telefoon straalde de hele dag masten in Bergen op Zoom aan.

En hij zou nog een vierde aanranding hebben gepleegd in 2015. Een vrouw van 88 jaar werd in haar woning aan de Antwerpsestraat aangerand. Ze dacht dat de man van de thuiszorg was. Hij masseerde haar been steeds hoger, raakte haar vagina aan en betastte ook haar bovenlichaam. Later herkende zij de man als ‘een medewerker van een winkel’. De verdachte had in die tijd een winkel. De vrouw is dit jaar overleden. De verdachte: ,,Dit verhaal is onmogelijk”.