Zes fietsers uit vijf landen doen Ossendrecht aan

OSSENDRECHT - Zes fietsers. Vijf nationaliteiten. Vanuit Norg onderweg naar Wenen. Met als doel het promoten van de fiets. Met een tussenstop op het ZuidWestHoek College in Ossendrecht, waar directeur Piet Anthonissen uitleg geeft over de combinatie van onderwijs en sport. "Bijzonder hoe de fiets in Nederland deel uitmaakt van het dagelijks leven, een voorbeeld voor veel landen", zegt Dominik Sandler van de ISCA.

Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, het verbindt ook mensen. Dat is wat Dominik Sandler en zijn collega's van de International Sports en Culture Association (ISCA) de komende weken promoten. Dat is de reden dat de organisatie, gevestigd in Kopenhagen, Bike for Europe in het leven heeft geroepen. Een liefdadigheidsrit met als doel zoveel mogelijk mensen bewust maken van een actieve levensstijl. Met de fiets als uitgangspunt.

Trots

Vertrokken uit het Drentse Norg, leggen de zes in 22 dagen 1750 kilometer af. Dwars door Europa. Van Nederland naar België, door Duitsland naar Tsjechië met als eindbestemming Wenen, waar eind deze maand de European Week of Sports plaatsvindt.

Het team dat dinsdag Woensdrecht aandoet is een dag eerder uit Den Bosch vertrokken. Het is een gemengd gezelschap, bestaande uit een Pool, een Oostenrijker, een Armeniër, twee Turken en een Zuid-Afrikaanse. Dat de fietsers juist Ossendrecht aantikken is geen toeval. Door de jarenlange inspanningen op wielergebied, kreeg het vorig jaar het UCI Bike City Label. En dat ze daar in Woensdrecht trots op zijn, laat burgemeester Steven Adriaansen graag zien op het ZuidWestHoek college, de broedkamer van wielertalent.

Verkeersveiligheid

Dominik Sandler is onder de indruk. Over de combinatie van onderwijs en sport. De kwaliteit van de fietspaden. Slimme belastingvoordeeltjes, zoals het aanschaffen van een fiets van de zaak. En hoe leerlingen van het ZuidWestHoek college geld inzamelen voor een fietsvakantie.

"Nederland loopt gewoon simpelweg voorop. Terwijl er in landen als Griekenland nog een lange weg te gaan is. Met name op het gebied van verkeersveiligheid. Jaarlijks verongelukken daar kinderen in het verkeer door het ontbreken van veilige fietspaden."