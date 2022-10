Zelfs de rechter spreekt van parkeerchaos in Bergen op Zoom: ‘Gemeente heeft duidelijk de pik op mij’

Deze kerk verkoopt kalenders om de energiere­ke­ning te kunnen betalen: ‘Anders diensten in de sacristie’

KRUISLAND - Een kerk verwarmen is tegenwoordig nogal een dure bezigheid. De Heilige Georgiuskerk verkoopt om die reden Kruislandse verjaardagskalenders. ,,We willen bezoekers niet in de kou laten zitten."

