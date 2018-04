Zelfs de frites is hip op Buitengewoon Bergen op Zoom

Vijf jaar geleden begonnen Tom Hagenaars en Maarten Rikken het hippe en kleinschalige evenement dat hen later de inspiratie bracht voor de minstens zo hippe, maar veel grootschaligere, Foodstoet. Die komt er dit jaar ook weer aan, met weer een winterse variant in december en voor het eerst een editie in Roosendaal.

Buitengewoon Bergen op Zoom beleefde zaterdag alweer zijn 31e editie. Het concept was onveranderd: een zuidelijk sfeertje en kraampjes met een variatie aan happen en dranken.

Quote Hier geen VIP-ten­ten en champagne­bars. Tom Hagenaars

Zwamaarde

,,En vooral laagdrempelig'', benadrukt Hagenaars. ,,Hier geen VIP-tenten en champagnebars.'' Ook nog steeds hetzelfde: het zijn allemaal lokale culi's die hier hun lekkers aanbieden. En die zijn net zo trouw als het publiek dat er al vroeg bij is om maar zeker te zijn van een plekje aan een van de lange tafels.

Veel standhouders zijn er al jaren bij op het Korenbeursplein. Zoals de Bergse Bitterbal en de paddenstoelensoep die Ria de Jager van Boulangerie Bernard heeft gemaakt met de oesterzwammen van Aardzwam &Zo. Die kweekt Jolande Vermaas op het koffiedrab dat ze wekelijks met haar bakfiets inzamelt bij de Bergse horecabedrijven.

Quote De zwamaarde die daarna overblijft is fantasti­sche compost, die gaat weer naar de moestuin­ders. Jolande Vermaas

,,In de kelder in kweekzakken kweken we daarmee de oesterzwammen. En de zwamaarde die daarna overblijft is fantastische compost, die gaat weer naar de moestuinders'', vertelt ze enthousiast. Vermaas betrekt met Aardzwam &Zo binnenkort een nieuwe kelder, onder de Wereldwinkel. ,,Tijdens de Proefmei houden we een open dag.''

Hippe Frites

Of de Hippe Frites met stoofvlees, pikkels, spekjes, bosui en Old Amsterdam, van Theo van Oss van de Hollandsche Tuyn die vandaag wordt geholpen door Toine van Steenpaal, voorzitter van de Samenloop voor Hoop. ,,We hebben inmiddels vijf soorten hippe frites bedacht en er zijn er nog meer in ontwikkeling'', belooft Van Os.

Maar bijzondere drankjes zijn er ook, zoals de Gin Weizen van Gebrouwen door Vrouwen, een witbiertje dat is gebrouwen met ginkruiden. Het wordt geschonken door Wendy Aertssen van de Stadskelder. Die wordt verbouwd en uitgebreid, vertelt ze. ,,We gaan ons iets meer op eten richten en noemen ons straks gastrobar. Een of twee keer per maand gaan we pinxto-avonden organiseren.'' Een voorproefje daarop serveert ze bij Buitengewoon Bergen op Zoom, plankjes met bijzonder belegde plakjes brood.