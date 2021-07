Zelfs de cellen van dit voormalige politiekantoor gaan de verhuur in: ‘Ideale escape room?’

Tien stuks zijn het er. In de catacombe van het pand aan de Jacob Obrechtlaan. Met een stalen toilet in de hoek, een stoel en een raam. De frustraties van verdachten die er vastzaten, is op de deuren terug te lezen. ‘Het zou een ideale escape room zijn’, oppert Bart van Loenhout. Hij is vastgoedmanager bij de gemeente. Gaat over de verkoop van gebouwen, waaronder het voormalige politiekantoor.