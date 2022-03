Zelfs dat ene nieuwe gezicht in raad Woensdrecht is ook een oude bekende: Martin Groffen keert terug

Bij de verkiezingen medio maart bleek dat 18 van de 19 gekozenen op dat moment ook al raadslid of wethouder waren. En die ene zetelwinnaar die de voorbije vier jaar niet in de actieve Woensdrechtse politiek zat, bleek eveneens een oudgediende: Martin Groffen, die in 2018 na drie termijnen als wethouder was afgezwaaid. De Puttenaar stond vierde op de VVD-lijst, maar passeerde met voorkeursstemmen Petra Weijman en Joey Pals.