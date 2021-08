Zelfbewoningsplicht wint terrein in West-Brabant: voorkomen dat beleggers woningen opkopen

Zo ziet de nieuwe MediaMarkt eruit die in oktober opent bij De Zeeland in Bergen op Zoom

3 augustus BERGEN OP ZOOM - De MediaMarkt-winkel in Bergen op Zoom opent op donderdag 14 oktober de deuren op de nieuwe locatie in winkelcomplex De Zeeland. Nu huist de elektronicagigant nog in de binnenstad, waar het bedrijf in 2007 neerstreek in het kader van het Paradeplan.