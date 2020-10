Zelf metselen of stukadoren: ‘Dit is leuk om te doen’

BERGEN OP ZOOM - Metselen, stukadoren of een steiger bouwen? Leerlingen van de Internationale Schakel Klas (ISK) in Bergen op Zoom mochten het woensdag allemaal proberen bij Bouwmensen. ,,Dit is veel leuker dan gewoon school.”

Al jaren koppelt netwerkorganisatie Samen in de Regio mensen die (ander) werk zoeken maar ook leerlingen aan werkgevers via de actie Kijk Binnen Bij Bedrijven. De huidige editie verloopt door corona deels digitaal. ,,Maar voor onze kinderen werkt dat niet", weet ISK-mentor Natasja van Schaik. ,,Dus zijn we blij dat we toch weer bij Bouwmensen terecht kunnen.”

De veertien jongens en meiden uit Eritrea, Syrië, Iran en Marokko ook. Ze vergapen zich in de enorme werkplaats van het opleidingsbedrijf, dat jongeren klaarstoomt voor zo'n 140 bouwfirma's in de wijde regio, aan alle machines en materialen.

Enthousiaste jeugd

,,Ze kunnen nu proeven wat de bouw is en sommigen zien we later terug als leerling”, zegt Ad van Eekelen van Bouwmensen. ,,Enthousiaste jeugd, het blijft leuk. De meesten zijn doeners, die staan liever om 7.00 uur op een steiger dan dat ze om 9.00 uur op school moeten zitten.”

De meeste leerlingen staan liever om 7.00 uur op een steiger dan dat ze om 9.00 uur op school moeten zitten Ad van Eekelen, locatiedirecteur Bouwmensen Bergen op Zoom

Neftalem, een knul van bijna 13 uit Poortvliet en het 16-jarige Halsterse Betu, beiden van Eritrese komaf, gaan met specie en stenen aan de slag om een proefmuurtje te bouwen. ,,Metselen is het mooiste vak", zegt docent Ed Luijsterburg uit Roosendaal met een toeziende knipoog.

Als vakman vindt hij de verschillen in bouwstijl met de thuislanden interessant. ,,We kregen ook eens Griekse jongens, die hadden nog nooit van voegen gehoord, bij hen worden alle muren gepleisterd." Betu weet van aanpakken. ,,Dit is leuk. Mijn vader maakte huizen in Eritrea."

De bedoeling van de schakelklas is om jongeren tussen 12 en 18 jaar die nog geen Nederlands spreken als ze hier terecht komen de taal en cultuur te leren zodat ze later kunnen aanhaken bij het reguliere onderwijs. ,,Om ze een goed beeld te geven, ook van mogelijke beroepen, laten we hen zo veel mogelijk zien", zegt ISK-mentor Van Schaijk.

,,Eerder keken we ook al eens binnen bij ouderen- en gehandicaptenzorg, maar we snappen dat dat door corona nu niet kan bij TanteLouise of Lambertijnenhof. Wel jammer, want daar leren ze ook dat wij daar anders mee omgaan dan zij gewend zijn. Waar de kinderen vandaan komen, worden mensen meestal binnen de familie opgevangen.”

Muts af, helm op

Tholenaar Bjorn de Jager (17) volgt zelf de opleiding tot timmerman bij Bouwmensen, maar helpt nu de nieuwkomers bij het in elkaar zetten van een stevige steiger. Sommigen hebben nog wat blauwe vegen van het stuken op hun gezicht. Betu moet even haar muts afzetten en een helm op. ,,Hartstikke leuk om te doen”, vindt De Jager. Zo denken ‘zijn’ leerlingen er ook duidelijk ook over.

Tholenaar Bjorn de Jager van Bouwmensen in Bergen op Zoom (oranje helm) helpt leerlingen van de Internationale Schakel Klas om een stevige bouwsteiger op te zetten.