Zelf een vers boeketje bloemen samenstellen in pluktuin bij Hoogerheide

Zo'n 300.000 bollen in zestig variëteiten zijn vorig najaar gezaaid. ,,We prepareren ze zo dat we vroege, middel- en late bloeiers hebben. Zodra iets uitgebloeid is, planten we nieuwe. Binnenkort zetten we onder meer lelies , dahlia's, gladiolen en pioenrozen", aldus Leo Steketee. ,,Ook in fases, zodat we tot september aanbod hebben."