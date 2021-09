Zelf een maaltje plukken bij Bergse stadsboerderij: ‘Die worteltjes groeien niet in de supermarkt’

BERGEN OP ZOOM - Zelf je groenten plukken in de moestuin, een stokbroodje bakken boven het kampvuur of mediteren met een zelfgemaakte bloemenkrans in je haar. Dat kan allemaal tijdens het Oogstfeest, zaterdag 25 september op stadsboerderij De Kleine Kievit op de Balsedreef.

Rond de stadsboerderij is het nu al een al bedrijvigheid. Cindy Roefs en Loes Deelstra zijn druk in de moestuin - omgedoopt tot ‘Loestuin’ - terwijl op het erf Alex van der Made een verse groentesoep staat te bereiden.

,,Vanochtend heb ik met Loes een rondje door de tuin gedaan, om te kijken wat er is en wat geoogst moet worden. Dus vandaag zit er palmkool, worteltjes en pastinaak in de soep’’, vertelt Alex, vrijwilliger op de boerderij. ,,Ik kom hier heel graag, het is zo rustgevend.’’

Volledig scherm Verse soep, met groenten uit eigen tuin. © Pix4Profs/Marina Popova

Workshops en vergaderingen

Cindy is de zus van eigenares Sandra Roefs van De Kleine Kievit. ,,Sandra heeft, na ruim zes jaar, aangegeven dat ze graag wil stoppen in ik ga de stadsboerderij voorzetten. De komende winter wordt de stal verbouwd. Die ruimte is straks te huur voor workshops en vergaderingen’’, vertelt ze.

Quote Onze visie: terug naar de natuur, alles lokaal en van het seizoen en onbespoten Loes Deelstra

Een andere nieuwe activiteiten is Reboot, bootcamptrainingen in de open lucht. Met het Oogstfeest wil Cindy de veranderingen onder de aandacht brengen en het seizoen afsluiten. ,,De activiteiten, zoals een speurtocht, marshmallows roosteren en yoga, zijn vooral gericht op kinderen, maar volwassenen zijn van harte welkom om mee te doen.’’

Loes Deelstra is sinds een jaar de drijvende kracht achter de prachtige moestuin, die verrassend genoeg vol bloemen staat. ,,Wij willen mensen bewuster maken en iets terugdoen voor de natuur. Dat sluit aan bij onze visie: terug naar de natuur, alles lokaal en van het seizoen en onbespoten.’’

,,Wij streven naar een zo groot mogelijke diversiteit in de moestuin, ook om zoveel mogelijk dieren te trekken. Daarom laat ik de groenten die niet kocht zijn zover mogelijk uitlopen, dat is echt een feestje voor de vogels. Ik heb nog nooit zoveel bijen gezien als pas bij de broccoli, het was een gezoem van jewelste!’’

Nostalgie

Bezoekers van het Oogstfeest kunnen in de moestuin zelf hun maaltje plukken. ,,Wij hebben ook een educatief doel, kinderen kunnen hier zien dat de worteltjes niet in de supermarkt groeien’’, zegt Cindy. Loes: ,,Mensen worden daar echt blij en nostalgisch van. ‘Net als de tuin van mijn opa’, horen we vaak.’’

Oogstfeest bij De Kleine Kievit, Balsedreef 21, zaterdag 25 september van 14.00 – 16.30 uur. Toegang: €15,- voor kinderen, volwassenen gratis toegang.

