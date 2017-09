Zeeverkenners maken bedrijventerrein De Poort schoon

Terwijl een meisje bij sportcentrum de Karmel een hondendrol wil oprapen, roept een van de begeleiders dat ze die vooral moet laten liggen. "Dat is biologisch afbreekbaar. Gaat vanzelf weg." De kinderen lopen heel de ochtend over het bedrijventerrein tussen de Burgerhout en het Boerenverdriet. Ook het fietspad langs de Randweg-West is onderhanden genomen. Daar ligt volgens Dirks veel afval, evenals rondom het pand van de oude Gamma.

Vijf jaar op rij

"We doen dit nu voor het vijfde jaar in samenwerking met de zeeverkenners", vertelt Peter van den Eijnden. Hij is voorzitter van industrieterrein Theodorus-haven, Noordland en de Poort. "Vijf jaar geleden was het probleem met zwerfvuil veel groter dan nu. Het is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Doordat perkjes zijn gesnoeid, zie je het vuil beter liggen en kun je het makkelijker verwijderen."