Zeeuwse mevrouw kan niet naar Markiezaathuis in Bergen op Zoom omdat ze geen huisarts kan vinden

Die heeft het Markiezaathuis niet, althans niet fulltime, zegt Zion Jongstra. Hij is directeur van Dagelijks Leven, de landelijke organisatie waaronder het Markiezaathuis en zo'n veertig andere soortgelijke kleine zorghuizen in Nederland vallen.



,,Wij kiezen ervoor dat de huisarts hoofdbehandelaar is in onze huizen. We hebben wel vier ouderenspecialisten in dienst die huisartsen in de regio kunnen ondersteunen bij specifieke ouderenaandoeningen, ook in het Markiezaathuis. Dat werkt over het algemeen goed.”