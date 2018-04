Zeeridder Markiezenhof krijgt opknapbeurt

Video Peperdure Audi gestolen na verhuur via internet, gedupeerde Bergenaar treurt: 'Hij is verkocht voor 5.000 euro'

10:38 BERGEN OP ZOOM - Het was zijn kindje, de peperdure Audi RS6 uit 2014. Thomas Istha uit Bergen op Zoom was maar wat trots op zijn auto. Zo trots, dat hij hem soms verhuurde via internet. Dat kwam hem vorige week duur te staan; de bak werd niet meer teruggebracht. Istha achterhaalde de huurder zelf, maar vreest dat zijn Audi in handen is gekomen van criminelen.