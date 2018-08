Zeer grote brand Steenbergen slaat over naar nog twee loodsen

Oud-Hoevenaar Eelco Rohling luidt noodklok over opwarming aarde: 'Nog 20 jaar om iets te doen, anders is het te laat'

11 augustus HOEVEN - Het is een nachtmerriescenario: zelfs als we wereldwijd per direct stoppen met de uitstoot van broeikasgassen, zet de opwarming van land en water door. Dat is de indringende boodschap van de internationaal gerespecteerde oud-Hoevense klimaatwetenschapper Eelco Rohling (54). ,,We hebben nog twintig jaar de tijd om echt iets te doen. Anders is het te laat.''