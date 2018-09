Zeer grote brand bij tuinbouwkassen in Dinteloord is uit

Zonnepane­len op het gemeente­werf, van en voor inwoners Bergen op Zoom

6 september BERGEN OP ZOOM - De stad Bergen op Zoom krijgt een zonnepanelencoöperatie. Dat is een vereniging van mensen die samen op een of meerdere locaties zonnepanelen willen plaatsen en op die manier willen bijdragen aan duurzame energie. De eerste locatie waar een zonnecentrale komt is het dak van de gemeentewerf, dinsdag 11 september is daar een informatieavond over.