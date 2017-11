Zeer grote brand bij bedrijf in Sint-Maartensdijk; asbest vrijgekomen

SINT-MAARTENSDIJK - Bij de firma Lion Foods BV aan de Nijverheidsweg in Sint-Maartensdijk woedt maandagochtend een uitslaande brand. Enkele bewoners van huizen op het bedrijventerrein zijn in verband met de rookontwikkeling elders opgevangen.

Bij de brand zijn asbesthoudende deeltjes vrijgekomen, meldt Veiligheidsregio Zeeland. De deeltjes zijn op een deel van het bedrijventerrein aangetroffen; het gebied is afgezet om verdere verspreiding te voorkomen. In het gebied waar mensen en dieren leven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Wel dringt de brandweer er op aan, uit de rook te blijven en deuren en ramen te sluiten in het geval van overlast.

Ontsmetten

Kort voor 7 uur merkte de brandweer dat sommige mensen de afzetting negeerden, waardoor ze op plaatsen konden komen waar mogelijk asbesthoudend materiaal lag. De brandweer waarschuwde dat deze mensen eerst ontsmet moeten worden voordat ze weer weg kunnen.

Ook heeft de brandweer een speciaal NL-Alert bericht laten uitsturen om mensen te waarschuwen voor de rook. Sommige toeschouwers staan op de Gorishoeksedijk, waar de rook juist overheen trekt.

Lion Foods - voorheen: Denja - is een producent van krokant gebakken uitjes. De Veiligheidsregio meldde de brand rond 02.50 uur. Al snel werd duidelijk dat het vuur was begonnen in het magazijn, maar zich had uitgebreid naar het kantoor van het bedrijf. Extra brandweereenheden uit Bergen op Zoom en Goes werden opgeroepen. Doordat de brand zich snel uitbreidde stond het bedrijfspand grotendeels in lichterlaaie; de brandweer zette in op het voorkomen van uitbreiding naar omliggende bedrijven.

Kinderen

Rond 4.20 uur had de brandweer zes blusvoertuigen in actie; ook waren een autoladder en een hoogwerker ingezet en waren twee blusvoertuigen opgeroepen, plus een crashtender uit Woensdrecht. De brandweer zorgde er voor de zekerheid voor dat enkele bewoners van huizen op het bedrijventerrein werden opgevangen in de kantine van voetbalvereniging Smerdiek aan de Sportlaan. Ook werden drie kinderen door ambulancepersoneel gecontroleerd nadat zij wat rook hadden ingeademd.

Tijdens de brand waren enkele explosies te horen, door ontploffende gasflessen en banden van vrachtwagens. Het bedrijventerrein blijft voorlopig afgesloten, verklaarde de brandweer. Ook kunnen wellicht sommige bussen van Connexxion niet vertrekken van het bedrijventerrein, waardoor de lijndiensten op Tholen mogelijk niet op tijd rijden.

De gemeente Tholen heeft een speciaal informatienummer geopend voor vragen over de afsluiting van het bedrijventerrein, telefoonnummer: 14 0166.

Eerder brand