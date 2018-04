Ze zijn er weer: de asperges van de Brabantse Wal

Lang hebben moeten wachten. Nu is het eindelijk zover. De witte kopjes hebben het licht gezien. De eerste Brabantse Wal asperges zijn een feit. En daarmee start ook het ProefMei-seizoen. Reden voor een bescheiden feestje in de Hofzaal van het Markiezenhof.

Een keer geen wethouders rond een aspergebed die symbolisch de eerste steek doen. Nee, stichting ProefMei pakt het dit jaar grootser aan. Met meer aandacht voor het witte goud.

Burgemeester Frank Petter laat vrijdagmiddag duidelijk weten hoe trots hij op de Brabantse Wal asperge is. "Wat onze asperges zo bijzonder maakt, is de mengeling van zand en klei, met een zuchtje zilte zeewind." Petter benadrukt hoe belangrijk gezond eten is voor onze kwaliteit van leven. En dat in deze regio eten onlosmakelijk verbonden is met cultuur. "Gezond eten is het nieuwe medicijn."

Lange tafels

Honderd man is afgekomen op de uitnodiging van stichting ProefMei. Bestuurders van de achttien Brabantse gemeenten en Tholen, de Rabobank, HAS en VVV Brabantse Wal zitten aan lange tafels met rood-wit geblokte tafelkleden. Ze praten bij over werk terwijl de verse asperges geserveerd worden. Die komen van aspergekweker Ooms. Door wethouder Petra Lepolder van de gemeente Steenbergen gestoken.

"We hebben even geduld moeten hebben, maar wat smaken ze goed", zegt Margriet Schipper, werkzaam bij de provincie. Schipper is groot voorstander van lokale producten. Verschil met de asperges uit Midden-Brabant, waar zelf vandaan komt, proeft ze niet. "Misschien dat deze net iets zilter smaken."

ProefMei

De lunch is de eerste activiteit van ProefMei. De aftrap van het seizoen. Met de komende weken verschillende activiteiten. Zo start woningcorporatie Stadlander met een scholenproject en gaan de bewoners van zorginstelling tanteLouise zelf aardappelen, aardbeien en asperges oogsten.

Voorafgaand aan de lunch heeft Cees van Tiggelen zijn vertrek aangekondigd als voorzitter van de Telersvereniging Brabantse Wal. Bij die club zijn alle aspergetelers in deze regio aangesloten. Onder zijn leiding kreeg het witte goud de triple A-status. Voor zijn verdiensten kreeg Van Tiggelen uit handen van Dennis van Tilborg van ProefMei een oorkonde. Ad de Weert volgt hem op als voorzitter.

Kleine adjudanten

Traditiegetrouw gaat ook dit jaar een kistje asperges naar de koning. Twee kleine adjudanten, de tweeling Dietvorst, neemt het kistje aan van Martin Groffen, voorzitter van streekorganisatie Brabantse Wal. De ProefMei vindt dit jaar plaats van 1 tot en met 3 juni. Het festival waar de drie A's centraal staan is een van de parels van We Are Food, een programma in het kader van Brabant als 'Europese regio van de gastronomie'.