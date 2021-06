Ze was hét gezicht van de apotheek in Halsteren, maar nu stopt ze: ‘De mensen maakten het werk zo leuk’

interviewHALSTEREN - Ze was hét gezicht van de apotheek in Halsteren. Na een dienstverband van ruim veertig jaar is het genoeg geweest, vindt Phany Ploeg dat het genoeg is geweest. Vorige week nam ze afscheid.

U bent in Griekenland geboren. Daar zit een verhaal achter?

,,Mijn vader deed grote projecten in de weg- en waterbouw en het gezin reisde met hem mee. Mijn moeder was zwanger van mij toen we die kant op gingen. Ik heb ook korte tijd in Nigeria gewoond, voordat we naar Nederland terugkeerden. Via Goes en Krimpen aan de IJssel kwamen we in Halsteren terecht. Vader had een project in deze regio, zodoende. Ik ben later met een vriendin wel eens teruggekeerd naar Griekenland. Echte herinneringen aan die tijd heb ik er niet, daarvoor was ik te jong.‘’

Wilde u als jong meisje al in een apotheek werken? Heeft u uw droom gevolgd?

,,Ik wilde eigenlijk bezigheidstherapeute worden. Maar voor die opleiding werd ik uitgeloot. Daarna heb ik doorgeschakeld naar een opleiding waar ik wel werd toegelaten. Nooit spijt van gehad.”

Eind jaren zeventig was het niet vanzelfsprekend om snel een baan te vinden. Lukte het u wel?

,,Hier in Halsteren zocht apotheker Raad mensen. Hij was een jaar daarvoor begonnen. Natuurlijk was ik blij om dicht bij huis passend werk te vinden. In die begintijd werkten we vanuit een noodgebouw in de Dorpsstraat, tegenover het gemeentehuis. Een leuke plek om te werken, met alle trouwerijen die je langs zag gaan en met de kermis de attracties voor de deur. In 1980 zijn we verhuisd naar de huidige locatie, aan de Gasthuisstraat.”

Het werk is in de loop der tijd zeker wel veranderd?

,,In de beginjaren maakten we veel zelf. Crèmes, hoestdranken, capsules en poeders, noem maar op. We hadden een eigen poedervouwmachine. Je moet wel secuur zijn aangelegd en dat ben ik van nature. Thuis in de keuken werk ik ook niet lukraak en weeg ik alles af. Dat zelf samenstellen van medicijnen was een van de eerste dingen die wegviel. Het mocht wettelijk niet meer. De eisen werden opgeschroefd.”

U heeft ook de tijd zonder computer meegemaakt. Hoe was dat?

Paspoort Naam: Phany Ploeg-Groeneveld

Leeftijd: 63 jaar

Geboorteplaats: Scaramanga (Griekenland)

Woonplaats: Halsteren

Burgerlijke staat: gehuwd met Jacob, geen kinderen

Opleiding: Apothekersassistente, Breda en Tilburg

Bekend van: Benu Apotheek, Halsteren. ,,We hadden een typemachine met doordruketiketten. Ik voelde van binnen wel een soort van stil verzet toen de computer kwam en steeds belangrijker werd. Maar ik ben ook van de lieve vrede en je moet mee in alle ontwikkelingen. Later werd de particuliere apotheek overgenomen door Mediq. Tegenwoordig horen we bij Benu, een grote keten. Met die schaalvergroting kwamen er soms regels die duidelijk niet op de vloer waren bedacht. Vroeger bezorgden we zelf aan huis. Dat was een belangrijk contactmoment. Je kon direct antwoorden op vragen van de klant. Nu is de bezorging anders geregeld. Ergens vind ik dat wel jammer.”

Zo lang in dezelfde organisatie werken is bijzonder. Nooit gedacht om het roer om te gooien en ergens anders te kijken?

,,Na twaalf jaar ben ik er even uit geweest. Ik wilde parttime gaan werken en mijnheer Raad was daar niet enthousiast over. Wel bleef ik op de achtergrond beschikbaar. Na een jaar kwam ik terug, voor drie dagen in de week. Ik heb nooit gedacht dat het gras ergens anders groener was. Elke apotheek is toch ongeveer op dezelfde leest geschoeid. Overal maak je wel eens mindere dingen mee.”

Wat maakte het werk voor u zo leuk?

,,De mensen en hun verhalen. Je biedt een luisterend oor. Soms hebben mensen een schouder nodig, een bemoedigend woord. Ik heb mensen mee naar de spreekkamer genomen, met de tranen in hun ogen. Je hoorde soms hartverscheurende verhalen, ook van mantelzorgers. Al die mensen en hun verhalen, dat heeft er zeker toe bijgedragen dat ik hier zo lang heb gewerkt. Je bouwt een band op, ook met het team. Het is net één grote familie.”

Het werk is ook meer dan doosjes schuiven. Vertel eens iets over uw adviserende rol.

,,Er zijn zoveel medicijnen en medicamenten bijgekomen sinds ik hier begon. Bijscholing hoort erbij. Bij sommige zelfzorgmedicatie had ik soms vraagtekens. Dat vertelde ik dan eerlijk. Van een gelikt verkooppraatje hield ik niet. Mensen hechten waarde aan je mening. Dat ging soms ver. Ik was een keer aan het winkelen bij het Kruidvat. Daar sprak een klant mij aan en vroeg om advies over medicijnen, daar in het schap. Toen heb ik toch even verteld dat ik niet aan het werk was.”

De rol van de verzekeraars is toegenomen. Het lijkt me niet altijd leuk als je aan de balie werkt en moet uitleggen dat het medicijn dat de klant vraagt niet meer vergoed wordt?

,,Je krijgt inderdaad meer dan vroeger de onvrede over je heen. Die uitvallen zijn niet persoonlijk bedoeld. Maar ondertussen wordt het wel gezegd. Je bent vaak het eerste aanspreekpunt.”

Hoe gaat het nu verder, als pensionado?

Ik laat alles eerst eens bezinken. Ik verwacht wel iets van vrijwilligerswerk te gaan doen. Een vast plan heb ik nog niet.