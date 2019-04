‘Ze schrikken als je zegt dat een ei uit de kont van een kip komt’

Dierenbeu­len versprei­den mogelijk giftige worst in Hoogerhei­de: ‘Misselijk­ma­kend’

7:47 HOOGERHEIDE - In Hoogerheide zijn dierenbeulen actief die stukjes worst met daarin een blauwe substantie op de grond leggen. Dit doen zij in de omgeving van de kruising Kooiweg/Oostlaan. Het is niet bekend wat het blauwe spul precies is. Vermoedelijk is het schadelijk voor dieren.