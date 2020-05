‘Ze kunnen me wel Kees-Jan Sic Pugno noemen’

BERGEN OP ZOOM - Bijzondere mensen uit deze regio zijn op vrijdag 24 april door hun burgemeester gebeld met de boodschap dat ze later dit jaar een koninklijke onderscheiding ontvangen. BN DeStem portretteert ze. Vandaag: Kees-Jan van Vliet uit Bergen op Zoom.

Dat ze hem zo hebben weten te verrassen, daar staat Kees-Jan van Vliet nog versteld van. Hij wist echt niets van de koninklijke onderscheiding. ,,En dat is knap. Want ik laat me niet makkelijk verrassen”, zegt hij eerlijk. ,,Ik ben nogal van de vaste stramienen, hou van een strakke planning en laat niets aan het toeval over.”

Eerst ontbijten

Hij is dan ook controller van beroep. Op de bewuste 24 april ging hij, zoals altijd op vrijdag sinds het coronavirus rondwaart, boodschappen doen voor zijn ouders. Aansluitend wilde hij een bakkie bij ze doen. ,,Maar mijn vriendin wilde eerst naar huis om te ontbijten. Nou, ik kan me de dag niet heugen dat ik geen gelijk kreeg, maar nu gingen we toch echt eerst naar huis”, lacht Van Vliet.

Daar kreeg hij telefoon van burgemeester Frank Petter. Die hem roemde om het vele werk dat hij de afgelopen jaren verrichtte voor volleybalvereniging Sic Pugno, maar ook voor hetgeen hij heeft betekend voor het Oranjecomité.

Met taart voor dichte deur

Als lid in de Orde van Oranje Nassau kon hij daarna bij zijn vader en moeder gaan koffie drinken. Het bestuur van Sic Pugno stond vervolgens met een grote taart voor een dichte deur. ,,Verkeerde planning, maar dat is ‘s avonds goed gekomen.” Van Vliet vindt zelf dat hij vooral voor de volleybal heel veel jaren heel veel gedaan heeft. ,,Ze kunnen me ook wel Kees-Jan Sic Pugno noemen”, grapt hij.

Hij was van 1999 tot 2016 voorzitter van de club, maar hij was ook trainer en coach en vaak betrokken bij de indeling van de teams. En hij zat in de organisatie van het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi op de Grote Markt.

Jubileum beachvolleybaltoernooi

,,Dat zou ik dit jaar voor het laatst doen, het zou de 25 e keer geweest zijn. Ik wilde een jaar met alles stoppen om te kijken of er wat anders op mijn pad zou komen of dat ik spijt zou krijgen van mijn besluit.” Nu het jubileum van het beachvolleybaltoernooi een jaar is uitgesteld vanwege de coronacrisis blijft Van Vliet daar toch nog bij betrokken.

Zeepkistenrace en zeskamp

Bij het Oranjecomité zorgde Van Vliet samen met anderen voor vernieuwing. ,,Het oranjefeest moest meer zijn dan een vlaggenparade en de vrijmarkt”, herinnert Van Vliet zich. ,,Ik zat in een denktank. We hebben zes keer een zeepkistenrace gehouden en drie keer een zeskamp.” Bij het Oranjecomité was Van Vliet actief van 1996 tot 2007.