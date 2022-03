Zanger Bob Mustang is nu schrijver: ‘Twee jaar geleden gooiden de dames nog slipjes naar m’n hoofd’

Hij woont nu met zijn vrouw Anneke in het Putte. ,,Woon ik al jaren met veel plezier maar ik heb wel heimwee naar Schiedam, vandaar dat ik daar ook een huis heb. Binnenkort gaan we weer permanent in onze stad wonen. Komt omdat ik al die mooie plekjes mis. Ik heb er ooit een lied over gemaakt: Mijn mooi Schiedam. De clip wordt nog steeds op Schie TV uitgezonden. Ben dol op mijn geboorteplaats. Een geweldige stad. De historie gaat er hand in hand met het modernisme. En Anneke en ik missen vooral de weekmarkt en samen een borreltje drinken in ons stamcafé ’t Anker.”