Zandstorm in Steenbergen: bewoners zijn het beu

STEENBERGEN - Zandhopen voor de deur, stuifzand op auto's. Bewoners van de Oost-Havendijk, Bastion en Fort in Steenbergen zijn het beu. "Het lijkt wel alsof de buurt in een woestijngebied is veranderd", zegt Lucia van Eijk.

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de grond aan de Oost-Havendijk zijn in volle gang. Bewoners ervaren flinke overlast van fijn zand. "Natuurlijk begrijp ik dat werkzaamheden niet zonder overlast gaan", zegt Van Eijk, die recht tegenover het bouwproject woont. "Alleen dat zand zorgt wel voor heel veel overlast. Het nestelt overal tussen .Het ligt nog net niet op tafel."

Ijsje

Quote De bergen zand zijn verdwenen, maar daarmee niet de overlast Lucia van Eijk, bewoner In een brief aan de gemeente vragen de bewoners van de Oost-Havendijk om maatregelen. “De bergen zand zijn verdwenen, maar daarmee niet de overlast", zegt Van Eijk. Wethouder Wilma Baartmans vraagt om begrip voor de hinder. Als positief gebaar hebben alle inwoners een tegoedbon voor een ijsje gekregen.



Dat schiet in het verkeerde keelgat bij de bewoners. Die voelen zich afgescheept. "Wij worden als bewoners als jammerende kleuters met een ijsje de woestijn ingestuurd", zegt Van Eijk. "Dit staat in geen enkele verhouding tot de overlast die wij ervaren. Regelmatig moeten wij onze auto's door de wasstraat halen en ramen zemen."

Zorgen

De overlast baart Van Eijk zorgen. Zeker nu de daadwerkelijke bouw nog niet is begonnen. Volgens wethouder Wilma Baartmans zijn de eerste heipalen inmiddels geslagen. "De bouw kan snel verlopen. Het gaat om zogeheten prefab woningen. De eerste zijn nog voor het eind van het jaar klaar."

Het betreurt de wethouder dat de bewoners overlast ervaren. "Zelf ben ik van mening dat het meevalt", zegt Baartmans, die in dezelfde straat woont. "We doen er alles aan de hinder te beperken. Jammer dat de bewoners ons positieve gevaar van de tegoedbon niet waarderen. Eerst het zuur, dan het zoet, was het idee."

Bouw

De bouw in de wijk gaat nog wel even door. Verpleeghuis De Nieuwe Lindenburgh staat nog in de steigers. In totaal komen in het hele gebied 70 koop en 39 huurwoningen, gebouwd door zes verschillende ontwikkelaars. De bouw daarvan gaat, volgens de planning, nog zeker tot eind volgend jaar duren.