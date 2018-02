Zakelijke hotelmarkt West-Brabant in de lift: 'Niet verkeerd om in meer bedden te investeren'

En dus zet Ronny Jonckheere vol in op zijn eigen ambitie: verdubbeling van het aantal hotelkamers (van 61 naar 123) op steenworp afstand van het Antwerpse havengebied. Zo'n 90 procent van de gasten in Ossendrecht werkt bij BASF en andere bedrijven net over de grens. Jonckheere moet het dus hebben van de zakelijke hotelmarkt die naar verwachting blijft groeien.

,,In de regio Eindhoven, hotspot van technologie, gaat die groei het hardst. Maar ook in West-Brabant trekt het aan. We zien steeds meer expats bij bedrijven, mensen dus die daar maandenlang aan het werk zijn en netjes gehuisvest moeten worden. Dat is een groeimarkt'', aldus directeur toerisme Jos van der Sterren van hogeschool NHTV in Breda.

Olievlek

Investeren in hotelbedden is daarom 'niet verkeerd', vindt hij. Ook Sonny Duijn die voor ABN AMRO de trends in de hotelbranche op zijn netvlies heeft, meldt dat het aantal hotelaccommodaties en de bezettingsgraad in Brabant ook op langere termijn blijven groeien. ,,Al gaat de groei, vergeleken met het landelijke beeld, wel langzamer. Zie het maar als een olievlek die zich vanuit de Randstad in onze richting beweegt'', aldus Duijn die tevens in de adviesraad zit bij NHTV.

Bedrijfsleider Marieke van Ballegooijen van Fletcher Hotel-Restaurant Trivium, langs de A58 bij Etten-Leur, merkt al langer dat de zakelijke overnachtingen en verhuur van de negen vergaderzalen goed in de lift zitten. ,,De economie trekt duidelijk aan. Trouwens, ook leisure doet het goed. Gasten die een weekend komen relaxen. Opvallend veel Belgen strijken hier neer om te fietsen.''

Geniaal

Of Van Ballegooijen niet bang is voor overkill als er, zo'n dertig tot veertig kilometers verderop aan de A4, twee grote hotelvoorzieningen bijkomen? ,,Nee, totaal niet. De A4 is een logische plek, geniaal zelfs. Zeeland kampt al jaren met een tekort aan hotelcapaciteit. Daar kan de regio Bergen op Zoom zijn voordeel mee doen.'' Eenzelfde geluid bij het Bastion Hotel in Roosendaal. ,,We hebben zakelijke gasten uit het hele land. Bedrijven die bij ons vaste klant zijn en vanwege projecten lang tevoren reserveren en voor langere tijd blijven. Die zullen heus wel blijven als ze tevreden zijn'', reageert de locatiemanager van Bastion.

Volledig scherm Van der Valk wil een groot nieuw hotel bouwen aan de rand van Bergen op Zoom, bij snelwegknooppunt A4/A58. © Aangeleverd

Over hotelschaarste aan de Zeeuwse 'poort' gesproken. Nota bene afgelopen week werd bekend dat het Van der Valk-hotel bij de entree van Goes compleet wordt vernieuwd. De uitbreiding (van 132 naar 140 kamers in een toren) is weliswaar beperkt, maar door extra voorzieningen zoals een skybar en wellness probeert Van der Valk de veeleisende gasten te paaien.

Blijven vernieuwen

Nooit stil staan, blijven vernieuwen. George Muns van restaurant De 7 Bergsche Hoeve en het aanpalende hotel Golden Tulip in Zevenbergen weet er alles van. Zo'n 30 van zijn 75 hotelkamers zijn net onderhanden genomen en Muns is alweer bezig met het volgende project: uitbreiding van Golden Tulip met een eigen restaurant. ,,Investeren is een must om mee te blijven tellen. Het woord 'oubollig' ligt veel gasten voor in de mond.''

Slapen

Ook Muns verdient zijn boterham met de uitdijende zakelijke markt. De meeste gasten werken op industrieterrein Moerdijk en slapen graag op loopafstand van het Zevenbergse centrum. Ook andere hoteliers in die gemeente spinnen garen bij de bedrijvigheid op Moerdijk.

Toch kwam Frans Hazen van hotel De Draak in Bergen op Zoom na de bekendmaking van de A4-hotelplannen met een waarschuwing: honderden kamers erbij, zal gasten en werknemers wegkapen bij bestaande bedrijven. Dus wat schiet je er mee op? Ronny Jonckheere uit Ossendrecht ziet het zonniger in. ,,Nieuwe hotels zetten de regio beter op de kaart. Straks komt het onderhoud van de JSF-straaljager naar vliegbasis Woensdrecht. Weer mensen die moeten slapen.''

Hotelmarkt West-Brabant

Het hotelplan aan de A4 bij de afslag Steenbergen gaat uit van 120 kamers en faciliteiten zoals een restaurant en vergaderzalen. Expats zijn een van de doelgroepen. Het Van der Valk-plan nabij de Randweg-Noord in Bergen op Zoom omvat 140 kamers, twee fastfoodrestaurants en een duurzaam tankstation. Volgens cijfers van ABN AMRO was de zakelijke markt in 2016 goed voor 52 procent van het hotelbezoek in Noord-Brabant. Het aantal hotelkamers in Brabant groeide, aldus ABN AMRO, van 10.200 in 2012 naar 10.750 kamers in 2017. Dat komt neer op zo'n 5 procent. Het totaal aantal accommodaties is ruim 350. De gemiddelde bezettingsgraad in 2016 in Brabant was 63 procent tegenover bijna 74 procent landelijk. Verwachting is dat de vraag naar hotels de komende jaren groeit.