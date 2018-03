Zaak Otto mogelijk lange tijd vertraagd

Het is een opmerkelijke wending in deze rechtszaak. Advocaat De Leon vindt het niet verantwoord door te gaan, omdat Otto psychisch zwaar zou lijden onder het strenge regime van de gevangenis in Vught. De verdachte van mishandeling, brandstichting, witwassen, afpersing en bedreiging zou niet meer in staat om alles goed te volgen in zijn zaak.

Spanningen

Zelf zei hij dinsdag dat zijn korte termijngeheugen is aangetast door alle spanningen. Vooral de aantijgingen dat hij betrokken zou zijn bij de bedreiging van officier van justitie mr. Greetje Bos en bij de moord op Hugo van Houten in Molenschot in 2015 zijn hem naar eigen zeggen te veel geworden.

Voor de goede orde: voor deze laatste feiten staat Otto in deze zaak niet terecht. Het zijn minder zware feiten. Toch zit Otto al sinds de zomer van 2016 in voorlopige hechtenis. Dat kan niet eindeloos voortduren. De wet heeft daar beperkingen voor opgeworpen. Een cynicus zou nu mogelijk concluderen dat een vertraging van de rechtszaak in het voordeel van Otto werkt. Hoe langer het duurt voordat hij voor de rechter moet verschijnen voor een inhoudelijke behandeling van zijn zaak, hoe groter de kans dat het voorlopige hechtenis wordt opgeheven.

Getuigen

Dat laatste is de schrik van het Openbaar Ministerie (OM). Een belangrijke reden om Otto in hechtenis te houden, is immers het gevaar dat hij getuigen in de talloze onderzoeken naar hem onder druk zal zetten om voor hem belastende verklaringen aan te passen of in te trekken.

Als dat de tactiek is van de verdediging van Otto hebben ze nu een slag gewonnen. Een nieuwe advocaat zal maanden nodig hebben om zich in het omvangrijke dossier van Otto in te lezen. Het proces tegen Otto en medeverdachte Janus de V. is vooralsnog vertraagd tot 29 maart, maar het zal dan zeker niet tot een inhoudelijke behandeling komen.