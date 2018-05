Yvonne Kammeijer: gezicht van D66 verlaat politieke toneel

Poll Bussen in streekver­voer staan zaterdag wéér stil, staking treft nu West-Bra­bant

22 mei BREDA - Buschauffeurs in West-Brabant, Utrecht, 't Gooi, Groningen en Drenthe staken zaterdag. In het streekvervoer vinden estafette-acties plaats om een betere cao af te dwingen. Zaterdag is de vijfde dag dat er acties zijn.