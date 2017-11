Yvonne Faber uit Bergen op Zoom verrast met Mantelzorg Award

VideoHOOGERHEIDE - Via een complotje was Yvonne Faber vrijdagmiddag naar woonzorgcomplex Heideduin in Hoogerheide gelokt. Daar werd de dementiespecialiste uit Bergen op Zoom verrast met de landelijke Mantelzorg Award 2017, voor haar steun aan Esther van Tilborg en haar ouders.

De prijs is niet bedoeld voor mantelzorgers zelf, maar juist voor mensen die mantelzorgers in staat stellen om te functioneren. Een jury koos uit 300 kandidaten tien finalisten, via een internetstemming kwam Yvonne Faber als een van de drie winnaars naar voren.

De casemanger dementie van zorgaanbieder tanteLouise was voorgedragen door Esther van Tilborg. ,,Mijn ouders wonen nog zelfstandig in Hoogerheide, maar mijn vader is dementerend”, aldus Van Tilborg. ,,Ik ga dagelijks bij hen langs, maar krijg ook steun en advies van Yvonne."

Indisch

Volledig scherm Yvonne Faber (tweede van links) ontving de Mantelzorg Award vanwege de steun die ze geeft aan Esther van Tilborg en haar ouders, het echtpaar Muller. © Peter de Brie Volgens Van Tilborg doet Faber meer dan haar werk als professional. ,,Zij bezoekt mijn ouders ook en voelt onze Indische cultuur heel goed aan. Mijn vader vindt het leuk als ze blijft eten, dus dat doet ze ook. En ze complimenteert mijn moeder, die daar zelfvertrouwen van krijgt. Yvonne hoort gewoon bij het gezin. Terecht dat ze beloond wordt.”

Faber was blij verrast met het applaus, het beeldje en de bloemen. ,,Superfijn dat mijn werk zo gewaardeerd wordt. Ik vind het ook leuk om te blijven eten bij Yvonnes ouders, en ondertussen bespreken we van alles. Zoals ik dat met andere cliënten bij een bak koffie doe. Dementie is niet meer weg te denken. We moeten oog hebben voor wie dit treft, én de mensen eromheen.”

Geweldig compliment

Irene Moors, die wel de twee andere prijswinnaars elders in het land had gehuldigd, was niet met de bus van de organisatie meegereisd naar Hoogerheide. Het mocht de pret niet drukken voor Faber, die haar Award ontving uit handen van juryvoorzitter Maruschka Kroon. ,,Dit is zo mooi", aldus Faber tussen de vele felicitaties door. ,,Het voelt als een geweldig compliment.”