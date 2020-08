Yoga tussen de snijbonen, pompoenen en maïs

Met een verkoelend briesje, een bewolkte lucht en een aangename temperatuur, is het deze zaterdagmorgen perfect weer voor een yogales buiten. Na een korte wandeling over het terrein van de familie Franken komen we op de yogaplek: een grasveld tussen de pompoenen, snijbonen en maïs.

Luisteren

Yogalerares Annemarie de Vooght, van SoHam yoga studio, heet de deelnemers welkom. ,,We gaan vandaag oefeningen doen in verschillende poses. We beginnen liggend", legt ze uit. Terwijl we liggen, vraagt ze ons te luisteren naar de geluiden te horen zijn. De wind door de bomen, vogels die fluiten en auto's die over de A58 rijden.

Quote Het geeft een extra dimensie als je zo buiten kunt zijn Ineke Meijer Na de liggende luisteroefening, beginnen de echte oefeningen. ,,Ik vond het heel leuk om te doen", zegt Mari, die met haar 8 jaar de jongste deelnemer is. ,,Ik vond vooral de zittende oefeningen heel fijn.”



Ineke Meijer had door corona al lang geen yoga meer gedaan. ,,En in de zomervakantie zijn er geen lessen. Het leek me dus leuk om te komen. Het geeft een extra dimensie als je zo buiten kunt zijn. We hebben ook veel geluk met het weer."

‘Groen kalmeert’

De Vooght geeft de lessen bij Franken Fruit al een aantal jaar. ,,Niet te vaak, het moet een uniek evenement blijven. Irene en Joris van het bedrijf zitten bij mij op les en zo is het balletje gaan rollen. Het is een leuke samenwerking. Eerst doen we yoga, daarna eten we soep van hun groenten op het terras. Het is fijn om in de natuur les te geven, omdat we zelf ook bij de natuur horen. Groen kalmeert, dus dat is extra fijn."

Tijdens de eindontspanning, waarbij je gewoon even lekker mag liggen, zorgt Marit voor muziek met een windgong. Het is de afsluiting van een geslaagde les op een mooie plek. Ik ben blij dat ik in de vakantieperiode zo tóch nog even yoga kan doen.