Yfke en Eric openen het 'Berregs Bouwers 'Art'

Kartkampioen bestraft voor aanrijden partner in Bergen op Zoom

8:08 BREDA/BERGEN OP ZOOM - De 33-jarige Rotterdammer T.B. was ooit Zuid-Hollands kampioen karten. Desondanks had hij zijn auto niet onder controle, toen hij onder invloed van alcohol zijn partner wilde laten schrikken. Hij reed op haar in, remde te laat en de Bergense belandde pardoes op de motorkap. De rechtbank legde de man vrijdag 120 uur taakstraf op en twee maanden voorwaardelijk cel.