Yes! Er is ansjovis, maar nog maar heel weinig ...

BERGEN OP ZOOM - De telefoon staat roodgloeiend. De eerste berichtjes op Facebook dat er weer ansjovis is, triggeren Bergen op Zoom meteen. ,,Dinsdag hadden we vis, maar vandaag, woensdag, was het niks. We blijven twee keer per dag proberen. Meer kunnen we niet doen.”

Dat zegt Rian van Dort over het begin van het seizoen 2020. ,,Het is gewoon afwachten, het is ook nog erg koud.” Maar dat geduld hebben de Bergenaren niet merkt ze aan de telefoon.

Vrijwilligers

Nu doet de familie Van Dort de verkoop nog gewoon in huis, aan de Artilleriestraat. Zoals dat altijd gebeurde. Omdat er weinig vis is. ,,Twee mensen per keer kunnen naar binnen." Als de aanvoer van de zo fel begeerde ansjovis echt toeneemt overweegt Rian de verkoop te verplaatsen naar buiten aan de deur. Vanwege de afstand die mensen moeten houden door de corona. ,,Anders is het niet te doen."

Als er meer is vis en de verkoop echt op gang komt kan ze rekenen op de steun van vrijwilligers van de Stichting Behoud Weervisserij, weet ze. ,,Die helpen straks mee.” En dat klopt vertelt woordvoerder Rick van Geel namens die organisatie. Die zet zich in om de weervisserij te ondersteunen en te promoten. De ansjovis wordt in de Oosterschelde nog altijd met deze eeuwenoude methode gevangen. Drie weren zijn er, westelijk van de Oesterdam.

Vogels verjagen

De vrijwilligers zijn ook op andere fronten actief om de weervissers van de familie Van Dort een handje te helpen. Zo bemannen ze de bootjes die urenlang bij de weren liggen. Om vogels te verjagen die anders aan de haal gaan met de vis die zich bij eb samenperst in het weer. Bijliggen heet dit.

Wat dit jaar niet doorgaat zijn de inmiddels bekende vaartochten naar de weren waar altijd veel belangstelling voor is. ,,Het is heel erg jammer maar het is vanwege corona niet te doen”, vertelt Van Geel. ,,We hebben eerst de tochten van mei afgezegd en nu ook die in juni. Mensen zitten te dicht op elkaar als we gaan varen. En dat kan nu niet.”

Vaartochten

De Stichting Behoud Weervisserij had als elk jaar zo’n twintig tochten gepland. Per keer kunnen er 36 deelnemers mee. Die varen normaal gesproken met een grotere boot richting weren, krijgen onderweg uitleg van een gids en stappen dan over op vletjes om dichtbij het weer de vissers in actie te zien bij het binnenhalen van de vis. ,,Het is zonde, want onze gidsen hadden zich al goed op het nieuwe seizoen voorbereid.”