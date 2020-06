Yes! Eindelijk nieuwe glijbanen voor zwembad De Meermin

Ossend­recht­se frisdrank­han­de­laar woedend na politie-in­val: ‘Ik haat drugs’

6:00 OSSENDRECHT - Directeur Ahmed Zaaf (47) van Star Impex bv in Ossendrecht is boos. Heel boos dat de politie dinsdag zijn bedrijf is binnen gevallen op zoek naar drugs. ,,Ze hebben niks gevonden. Natuurlijk niet, want er is niks. Maar het imago van mijn bedrijf is zwaar beschadigd."