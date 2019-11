Xtc-pil voor 1,50 euro: drugsindustrie barst uit voegen door meer producenten

Joëlla (19) uit Hoogerhei­de gewond na botsing in file op A58: ‘Ik zag hem in de spiegel op mij afrijden’

7 november HOOGERHEIDE/WOENSDRECHT - Terwijl ze geen kant op kon zag Joëlla (19) uit Hoogerheide donderdagavond in haar achteruitkijkspiegel een auto met volle vaart op haar afkomen. De auto reed in op haar auto, terwijl ze stilstond in de file op de A58 bij Woensdrecht. Gewond ligt ze nu in het ziekenhuis en vertelt wat ze in de spiegel zag: ,,Die bestuurder keek op en schrok enorm toen hij zag dat alles voor hem stilstond.”