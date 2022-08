De trouwe Huijbergse kerkgangers hielden gistermiddag een wrang gevoel over tijdens de druk bezochte slotviering in de Huijbergse Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Bij de laatste viering, gistermiddag, zat de kerk bijna helemaal vol.

Omdat bij de kerkvieringen nog maar amper 20 gelovigen aanwezig zijn en omdat de onderhoudskosten niet meer te betalen zijn, moet parochie de Bron de kerk noodgedwongen sluiten.

Vicaris Paul Verbeek noemde de volle kerk een schrale troost. ,,Als de kerkdiensten altijd zo goed bezocht waren, stonden we hier niet om een slotviering te houden”, vertelde hij in zijn preek met een teleurstellende en soms boze ondertoon. ,,Het lijkt wel of er een taboe rust om naar de kerk te gaan. Jongeren durven niet meer te zeggen dat ze gelovig zijn en naar de kerk gaan.‘’

Verbeek riep iedereen op om de diensten in de kerken in Ossendrecht en Hoogerheide bij te gaan wonen. Deze twee kerken zijn, als in september ook de kerk in Putte sluit, nog de twee overgebleven kerken in de gemeente Woensdrecht. Eerder werd al de kerk in het dorp Woensdrecht gesloten. ,,Ga naar een van die twee overgebleven kerken om te voorkomen dat we deze twee kerkgebouwen ook noodgedwongen moeten gaan sluiten.”

Pastoor Peter de Rooij vertelde dat 2022 voor de Huijbergse kerk eigenlijk een feestjaar had moeten worden. ,,De kerk is 70 jaar geleden in gebruik genomen, nadat de vorige kerk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is verwoest”. De dienst werd besloten met het naar buiten brengen van een aantal liturgische symbolen zoals het evangelieboek, de paaskaars, het kruisbeeld van het tabernakel en de reliek van de Heilige Siardus. Deze stukken werden in processie naar het naastgelegen klooster van De Broeders van Huijbergen gebracht.

De Huijbergse kerkgangers kunnen nog terecht in de kapel van De Broeders waar elke zondagochtend een dienst wordt gehouden. ,,Ik ga waarschijnlijk naar De kapel van de broeders”, zegt een oudere trouwe Huijbergse kerkgangster. ,,Naar de kerk in Hoogerheide of Ossendrecht lukt mijn niet omdat ik niet over vervoer beschik.”

Frank Hoeckx was ook altijd een trouwe kerkbezoeker. Hij overweegt om naar de kerk in Essen Hoek te gaan. ,,Is maar een paar kilometer rijden”, zegt hij.

Trina Rooijakkers werd aan het einde van de dienst in het zonnetje gezet. ,,De Huijbergse kerk had veel vrijwilligers maar de meest bijzondere was Trina Rooijakkers”, vertelde diaken Ryan Keetelaar. Trina zegt dat ze de kerk gaat missen. ,,Mijn man Theo was ruim 20 jaar koster. Toen hij in 2014 kwam te overlijden, heb ik al zijn taken overgenomen”, zegt ze met een snik in haar stem. ,,Ik heb nog een sleutel van de kerk. Ik zal die deze week maar in gaan leveren.‘’

Iedereen is benieuwd wat de nieuwe bestemming van de kerk gaat worden. Het Huijbergse Dorpsplatform is bezig met de oprichting van een werkgroep die er p toe gaat zien dat het gebouw een goede bestemming krijgt en dat het silhouet van het kerkgebouw en de toren behouden en gespaard blijft voor de slopershamer.