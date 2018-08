Wouwsestraat Steenbergen verandert in Kunstplein

STEENBERGEN - De Wouwsestraat in Steenbergen verandert zondag in een heus kunstplein. Alle huizen in de straat werken eraan mee: bij de een kun je in de woonkamer luisteren naar een dwarsfluitduo, terwijl je bij de buren bijvoorbeeld schilderijen kunt zien. Workshops zijn er ook: wat te denken van 3D stoepkrijten of handlettering?

Het is een initiatief van vier bewoners van de straat, onder wie Claudia de Groen en Hennie Stoeldraijer. Terwijl ze de laatste puntjes op de i aan het zetten zijn voor zondag, vertellen ze over het evenement. In het voorjaar zijn de voorbereidingen van start gegaan. De Groen: ,,Ik heb twee keer iets soortgelijks georganiseerd, met de muziekvereniging. De kinderen speelden dan in woonkamers van mensen. Dat was altijd heel leuk.''

Negentien kunstenaars

Nu wilden ze dat breder trekken: naar alle soorten kunst. Dat doen ze in samenwerking met het Kunstforum Steenbergen, dat een groot netwerk in de regio heeft. Maar het leuke, vertelt De Groen: ,,De bewoners zelf kwamen ook met allerlei suggesties. De een had een schoonzus die wel wilde exposeren en weer een ander kende een muzikant, die wel wilde komen.''

In totaal zijn er negentien kunstenaars aanwezig zondag. Hetty Veenstra geeft een lezing over 40 jaar poppentheater, Myra Ceti speelt de musical Haarlak en ook is het mogelijk te zien hoe raku wordt gestookt. Stoeldraijer: ,,Dat is een manier van glazuren. Je stookt het in een grote ton. Dan kun je bijvoorbeeld potten decoreren.''

Verbroedering

Alle huizen in de Wouwsestraat zijn er bij betrokken. Sommige doen hun deuren open, een ander heeft een gedicht op het raam staan. Verschillende kunstenaars gaan live aan de slag om een schilderij te maken.

De organisatie ervan is de twee goed bevallen. Stoeldraijer: ,,Je merkt dat het verbindt en verbroedert. Iedereen denkt na over hoe ze mee kunnen helpen.'' De Groen: ,,We gebruiken kunst eigenlijk om een sociaal doel te dienen: elkaar ontmoeten.''

Cultuurmaand

Tijdens het Kunstplein is ook de officiële aftrap van de tweede Cultuurmaand Steenbergen: CuSt. Dat wordt georganiseerd door het Platform Kunst & Cultuur Steenbergen, met behulp van de gemeente Steenbergen. Gedurende de hele maand september zijn in alle kernen extra culturele activiteiten. Van muziek tot toneel, dans, het beklimmen van een toren of een museumbezoek.

De Cultuurmaand en de activiteiten zijn allemaal georganiseerd door vrijwilligers. Ruim 25 verenigingen en organisaties zijn met tientallen vrijwilligers actief in september. Dit jaar zijn er twee keer zoveel activiteiten als vorig jaar: ruim zestig.