Wordt Suzana (44) uit Putte de beste amateurschilder van Nederland? ‘Ik schilder, ik ben gelukkig’

video Stutten balkons Heuvel: ‘Dit is gewoon paniekvoet­bal’

13:51 BREDA - ,,Dit heeft nogal wat impact”, verzucht Peter van der List (54) als de hoogwerker in beweging komt. Balken, stalen stempels. De binnentuin tussen de twee flats aan het Planciusplein en de Columbusstraat in wijk Heuvel in Breda ligt er bezaaid mee. In allerijl moesten in totaal zestig balkons vrijgemaakt worden om de constructie te verstevigen. ,,Dit gaat wel heel snel.”