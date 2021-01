Wordt huis van man met psychische problemen gesloten na tweede keer vondst hennep?

Krabbengat krijgt vastena­vend­wijn ‘Me bloeie wir op’

18 januari BERGEN OP ZOOM - Nu het leutfeest dit jaar in de huiskamer gevierd wordt, komt de Foodystore met een vastenavendwijn die de naam van het motto draagt: Me bloeie wir op. ,,We willen het wat feestelijk maken bij de mensen thuis", zegt eigenaar Maurice de Coninck.