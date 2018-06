Woonwijk Olmentuin in Steenbergen mag er komen; omwonenden stappen naar rechter

STEENBERGEN - De realisatie van de woonwijk Olmentuin in Steenbergen is een stap dichterbij. De gemeenteraad is akkoord gegaan met de aanpassing van het bestemmingsplan. Omwonenden, die grote zorgen hebben om de wijk, hebben aangekondigd naar de rechter te stappen.

Alleen de Volkspartij en de PvdA stemden tegen. Het is een dossier met meer dan 600 pagina's aan informatie, verzuchtte Willy Knop van de Volkspartij. ,,Zoveel informatie en toch zijn er nog zoveel vragen.'' Hij wilde het plan over de zomer heen tillen, om omwonenden de kans te geven om met het college in gesprek te gaan.

Communicatie

De Olmentuin is een project van taxibedrijf Buuron. Op de plek waar de taxi's nu staan moet een duurzame wijk verrijzen met 34 vrijstaande twee-onder-een-kapwoningen.

Ook Nadir Baali van de PvdA had grote moeite met de communicatie naar de buurt tot nu toe. Daarnaast zag hij de noodzaak voor het bouwen van de wijk niet. ,,Op basis van de wooncijfers kan ik niet begrijpen waarom deze wijk met deze type dure woningen er moet komen.'' Daarnaast is er niet genoeg moeite gedaan om een andere locatie te vinden, vond hij.

Droge voeten

Omwonenden maken zich onder andere zorgen om de waterhuishouding. Jacqueline van de Ven sprak in en zei: ,,Het belooft dat wij droge voeten zullen houden, maar we laten een kind toch ook niet in het diepe zwemmen om achteraf te vragen of het wel een diploma heeft? Eerst een waterplan met onafhankelijke nieuwe metingen en cijfers.''

De twee partijen waren niet de enige die moeite hadden met de communicatie. Jeroen Weerdenburg van het CDA vond dat het een les moest zijn voor volgende projecten. Wethouder Petra Lepolder gaf aan dat de verantwoordelijkheid voor de communicatie in principe bij de initiatiefnemer ligt. ,,Dat moeten we als gemeente niet overnemen. Natuurlijk wijzen we de ontwikkelaars daar wel op.''

Rechter

Verschillende aanpassingen zijn er inmiddels gedaan aan het plan en dat zorgde ervoor dat een meerderheid van de raad er mee in kon stemmen. Lepolder: ,,Het bijzondere aan deze wijk is dat mensen straks in een huis wonen dat op heel ecologische manier is gebouwd. Ze leven en wonen duurzaam. Dat kun je nooit afdwingen, maar de mensen die al ingeschreven staan voor een woning hebben daar juist om die kenmerken voor gekozen.''