Woonwagenkamp Steenbergen opgeknapt en standplaatsen in Nieuw-Vossemeer verkocht aan bewoners

Jarenlang is er te weinig aandacht geweest voor de woonwagenkampen. Daar komt nu langzaam verandering in. Op het centrum aan de Westlandse Langeweg in Steenbergen zijn de individuele nutsvoorzieningen opnieuw aangelegd. Deze maand krijgt de openbare ruimte een opwaardering.

De bewoners van de woonwagencentra huren de standplaats van de gemeente. Het is de bedoeling dat de zij of een wooncorporatie hun standplaatsen kopen.

Woonwagens verkocht

De standplaatsen aan de Tolsedijk in Nieuw-Vossemeer zijn aan bewoners verkocht. Met de opbrengst hiervan wil de gemeente de locatie opknappen. In het dorp leeft de wens om nog drie standplaatsen te creëren, maar omdat deze locatie in het buitengebied ligt, moet per nieuwe standplaats een boete van 125.000 euro aan de provincie worden betaald. Veel te veel, erkent de provincie. Er wordt gewerkt aan een nieuw financieel voorstel.

Met de opbrengst van de verkoop van de standplaatsen op de Weel in Dinteloord wil de gemeente de locatie opknappen, maar bewoners zouden geen interesse hebben hierin. Ook verkoop aan Stichting Woonwagencentra Zuid-West Nederland is niet zeker. In december komt de gemeente met een voorstel aan de raad om toch aan het werk te kunnen op die plek.